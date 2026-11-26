La noticia de su salida no causó un efecto negativo en sus jugadores, sino todo lo contrario, fue un aliciente que les permitió hacer todo lo posible para que este no fuera su último partido en casa.

Con merecimiento, el Toluca venció (2-0) al Atlas en la ida de los cuartos de final y dio un paso más que importante para quedarse con el boleto a semifinales.

Todavía restan 90 minutos por disputarse y los Zorros tiene la ventaja de cerrar como locales la eliminatoria y de la posición en la tabla, pero todo parece indicar que Antonio Mohamed tendrá un partido más para despedirse de la afición escarlata en el estadio Nemesio Diez.

El equipo de Hernán Crespo dejó mucho que desear en su visita a La Bombonera y el del Turco dejó en claro que está de regreso, ofreció una de sus mejores versiones en la apertura 2026.

Con un doblete de Helinho (15’ y 53’), quien salió inspirado y con ganas de anotar, los Diablos Rojos se quedaron con el triunfo en un pletórico inmueble mexiquense, que nunca dejó de alentar y de entregarse a su director técnico.

Tantos los seguidores como los jugadores del Toluca, eran conscientes de que este podría ser la última vez que el turco Mohamed estuviera en el infierno, por lo que se entregaron al máximo para evitarlo.

Desde el primer minuto, los locales salieron a buscar generar peligro en la portería de Camilo Vargas y no se tardaron en abrir el marcador.

Con un extraordinario zurdazo, Helinho rompió el cero apenas a los 15 minutos. El brasileño se animó a disparar de larga distancia y no falló; aunque el colombiano contribuyó para que el balón se incrustara en su portería.

Medio tiempo

Cuando el segundo tiempo comenzaba, el habilidoso extremo amplió la ventaja escarlata, desde el manchón de penalti.

El árbitro central, Guillermo Pacheco, no señaló una clara falta de Adonis Frías sobre Paulinho, pero el VAR le sugirió que revisara la acción.

El silbante recurrió a la repetición en el monitor y cambió, de manera correcta su decisión inicial.

Helinho tomó el balón y no perdonó la oportunidad de conseguir su doblete, ese que le permite al Toluca llegar a la vuelta con mayor tranquilidad, pero el Atlas tendrá la última palabra.