Toluca derrota con autoridad al Dallas y clasifica

“Como equipo grande, tenemos que ganar”, se comprometió Antonio Mohamed antes de jugarse su última oportunidad de clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

“El Turco” y su Toluca cumplieron con las expectativas que ellos mismos se pusieron. Con autoridad, los Diablos Rojos derrotaron (3-1) al FC Dallas y obtuvieron el boleto para la siguiente ronda del torneo.

Cuando el cuadro escarlata sale enchufado, es sumamente complicado que pierda. Máxime cuando juega en el estadio Nemesio Díez, que es un auténtico infierno para cualquiera.

Acciones

La fiesta escarlata comenzó muy temprano en el partido, cuando el árbitro central señaló un claro pénalti a favor de los choriceros. El goleador y capitán, Alexis Vega asumió la responsabilidad y no decepcionó. Su gol (minuto 8) hizo que el inmueble mexiquense explotara.

Todo parecía indicar que sería una noche tranquila para el Toluca, pero el equipo texano reaccionó muy rápido. Apenas un minuto después, Petar Musa disparó desde lejos y, con un evidente rebote, mandó a guardar el esférico (minuto 9) a la portería de Luis García.

Por momentos, el FC Dallas les jugó al tú por tú a los Diablos Rojos. A base de duelos físicos, desestabilizó a los locales. El club de la Major League Soccer (MLS) solo jugó con fuego. Hizo enojar a su rival y ya no lo pudo controlar. Antes del descanso, Federico Viñas (minuto 45 + 2) aprovechó un estupendo centro de Helinho y recuperó la ventaja para los escarlatas.

El delantero uruguayo consiguió su segunda anotación con el Toluca y le devolvió la tranquilidad para afrontar el segundo tiempo. La parte complementaria apenas había comenzado y Erick Gutiérrez se animó a disparar desde fuera del área.

El “Guti” no falló y marcó un golazo (minuto 50) para ampliar la ventaja a favor de los Diablos Rojos. Su primero tanto con esta institución estuvo a la altura de las expectativas de su fichaje. Después, solo hubo un equipo sobre el terreno de juego. El FC Dallas ni siquiera fue capaz de volver a generar peligro en la cabaña contraria.

El Toluca volvió a demostrar músculo y obtuvo la victoria que necesitaba para acceder a los cuartos de final. “El Turco” Mohamed tenía razón, su escuadra juega “mejor” que el rival. Nueva oportunidad para él y sus dirigidos de conseguir otro título.