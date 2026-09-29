Toluca, el mandamás del Apertura 2026

Ya se disputaron 10 de las 17 jornadas del Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que cada vez falta menos para que comience la Fiesta Grande.

Más de la mitad del torneo ya se ha ido y solamente restan siete fechas por jugarse, así que cada punto adquiere mayor valor.

Luego de que se llevaran a cabo los nueve partidos de la décima fecha, los puestos en la tabla quedaron definidos, al menos, hasta que se reanude el certamen luego de la pausa por la Fecha FIFA.

De igual forma, hay cuatro equipos que todavía tienen un partido pendiente por disputar, por lo que la clasificación podría seguir sufriendo cambios.

De momento, el Toluca, el América, las Chivas, el Querétaro, el León, el Atlas, el Cruz Azul y el Tijuana son los clubes que se encuentran entre los ocho primeros lugares, es decir, estarían disputando la Liguilla.

Aunque nada está definido aún, por lo que cada semana los 18 equipos se juegan su destino.

Además de la intensa lucha por los primeros lugares de la clasificación, en la tabla de goleo las cosas están que arden.

Salomón Rondón había obtenido una importante ventaja, pero los demás delanteros se pusieron las pilas y buscan convertirse en el máximo romperredes del futbol mexicano.

Entre ellos, se encuentra Henry Martín, quien cada vez está más cerca de alcanzar al atacante del Pachuca, gracias a sus actuaciones en las últimas semanas con el América.