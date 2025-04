Toluca enfrenta al sotanero del torneo en casa

Este es el único partido que se disputará este domingo, en el cierre de la fecha 14 del campeonato mexicano. Agencias

Toluca será el encargado de cerrar la jornada 14 de la Liga MX cuando enfrente en casa a un alicaído Santos Laguna de Torreón. Los Diablos rojos llegan a la recta final del torneo regular manteniendo un buen juego que hoy los tiene en la segunda posición de la tabla general con 27 puntos, a solo tres del líder, América.

La afición espera que el equipo dirigido por Antonio Mohamed vuelva a ofrecer un espectáculo de altura como el del pasado sábado cuando el cuadro choricero derrotó por 3-2 a Pachuca y Alexis Vega anotó uno de los mejores goles de la temporada al hacer tres recortes y mandar en balón al fondo de la red tuza.

En contraste, el conjunto de la Comarca Lagunera no logra superar la mala racha que lo mantiene como el sotanero del torneo, con apenas siete puntos, que son el resultado de diez derrotas, un empate y solo dos triunfos. El equipo del “Tano” Ortiz no lograr reencontrarse con el gol y su reto inmediato es no terminar último de la tabla, lugar que se disputa con Puebla y Tijuana.

Con esta diferencia de circunstancias, Diablos y Santos se medirán este domingo 6 de abril a las 6 de la tarde en la cancha del Nemesio Díez, y sus aficionados podrán seguir la transmisión del duelo por Canal 5, TUDN y Vix.