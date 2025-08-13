Toluca gana y se acerca al líder

El campeón Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed venció este lunes por 0-2 al Juárez FC y saltó al tercer lugar del Apertura del Futbol mexicano con nueve puntos, tres menos que el líder Pachuca.

Diablos Rojos es de los pocos equipos que anda bien en cualquier torneo. Avanzó a la siguiente ronda de la Leagues Cup y regresó a la Liga MX para vencer a su rival en el estadio Olímpico Benito Juárez, resultado que le permite escalar al tercer puesto de la tabla.

Sin figuras

Los mexiquenses hicieron cambios en su alineación debido a lo apretado que ha estado el calendario para varios de sus jugadores y no contaron con figuras de la talla de Alexis Vega, Marcel Ruiz, Helinho, Jesús Gallardo y Luan García.

Los Diablos abrieron el marcador cuando Juan Pablo Domínguez llegó por la derecha, metió un centro pasado a segundo poste que Robert Morales le bajó con la cabeza a Paulinho, quien no se la pensó para definir con una espectacular tijera para el 0-1 al minuto 33.

Después, Nicolás Castro se internó al área por la izquierda, metió un gran “sprint” en corto que dejó atrás a dos rivales y puso un centro sobre la marcha a segundo poste, a donde Domínguez llegó solo y su alma para rematar de cabeza para el 0-2 al minuto 48.