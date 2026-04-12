Toluca quiere retomar el rumbo ante San Luis

Los Diablos Rojos del Toluca la pasaron mal la jornada pasada, en un partido donde todos creían que tenían los tres puntos asegurados, los Gallos Blancos del Querétaro sorprendieron y se quedaron con la victoria en el estadio Corregidora (1-0).

Ali Avila, después de que en un par de ocasiones sus compañeros no lograron meter el esférico al fondo de la portería, marcó el único tanto del encuentro en territorio queretano al minuto 75, dando a los aficionados de los emplumados la alegría que por mucho tiempo se les había negado.

Por su parte, en el Atlético de San Luis aplicaron la famosa frase de “equipo que estrena técnico gana”, luego del cese de Guillermo Abascal llegó el interino Raúl Chabrand para tomar su lugar, y ante los Rayados de Monterrey debutó con una victoria (1-2) en el Gigante de Acero.

Para esta fecha 14, la balanza está favor del Toluca frente al San Luis; de las 12 ocasiones en las que se han encarado, nueve han sido para los mexiquenses, por lo que Chabrand y compañía deberá aplicar un parado similar al que presentó en Monterrey para sorprender en su segundo compromiso como timonel sanluisino.

Pumas a afianzarse

El torneo regular está por concluir su fase regular y Pumas recibe a Mazatlán en busca de afianzar un lugar en la Liguilla, en partido de la jornada 14 de la Liga MX. Luego de dividir puntos al no poder mantener su ventaja sobre Chivas (2-2), Pumas quiere volver a saborear el triunfo en casa, pues durante todo al campaña solo ha sufrido una derrota, la de la pasada fecha 9 ante Toluca.

Los universitarios se mantienen en el quinto puesto de la tabla general con 24 unidades y ante los cañoneros tratarán de sumar puntos, ya que los de CU no han perdido frente a Mazatlán en sus once encuentros previos.

Pero los de Mazatlán llegarán a territorio felino en busca de romper esa racha, a pesar de lo adverso que se ha vuelto el último torneo del equipo sinaloense en primera división.

El reto parece ser no terminar en el fondo del sótano en las cuatro jornadas que le faltan al Clausura 2026. Los dirigidos por Sergio Bueno se ubican en la posición 17 de la general, con 11 unidades.