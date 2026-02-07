Toluca recibe al Cruz Azul en jornada 5

Este sábado los Diablos Rojos del Toluca reciben a la Máquina del Cruz Azul a las 17:00 horas, parea juego de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los toluqueños llegan a este encuentro tras empatar en Puebla y ocupar el peldaño quinto con 8 unidades en la General por lo que buscarán retomar el camino del triunfo. Hay que recordar que en el Infierno, los Diablos no han perdido en 19 de sus últimos 20 encuentros como local.

Por su parte, la Máquina llega al Nemesio en segunda posición con nueve puntos, tras ganar tres de sus primeros cuatro partidos. Su resultado más reciente fue una victoria sobre los Bravos de Juárez (4-3).

América busca seguir sumando

A pesar de que en la jornada anterior ya lograron ganar ante Necaxa, ahora deben recibir en el estadio Ciudad de los Deportes a un rival de jerarquía, se trata de Rayados de Monterrey.

Fue una semana con sabor a despedida para los de la capital, la salida del mediocampista Álvaro Fidalgo rumbo a Europa, al Real Betis Balompié, ha generado muchas dudas de cara a los siguientes compromisos ya que es una baja muy sensible para el americanismo.

Pero “El Maguito” no fue la única baja que se hizo oficial durante el transcurso de la semana en el América, el francés Allan Saint-Maximin también se despidió del conjunto azulcrema, pero su caso es distinto.

Igor Lichnovsky de igual forma es baja en el Nido, el chileno se marcha para llegar al Futbol europeo, llegará a Turquía, al Fatih Karagümrük.

No todas las noticias en el interior del América son malas, pues ya se incorporó el brasileño Raphael Veiga e incluso ya entreno con el equipo y conoció a sus nuevos compañeros.

Los regios llegan a este compromiso estrenando nuevo delantero, esto tras la salida de German Berterame. Procedente del Atlas, el serbio Djuka llega al Norte para sumar en ataque, además, Luca Arellano vive buen momento con los Rayados.

Pumas buscará mantener invicto

Atlas llega a este encuentro ubicado en posición 3 de la tabla general con nueve puntos luego de tres victorias y una derrota ante Cruz Azul en fecha 2.

Estos primeros juegos parecen mostrar el completo regreso de Diego Cocca y su estilo de juego al cuadro tapatío y lejos de completo desastre con el que retomó al cuadro rojinegro el torneo pasado. En tanto que los universitarios buscarán sumar tres puntos y regresar invictos a CU, luego del descalabro sufrido en el partido de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf al caer 4-1 frente al San Diego FC.

Tuzos reciben al Juárez FC

Los Tuzos del Pachuca han tenido un arranque opaco y si no quieren seguir rezagando en la clasificación tienen que ganar este sábado en su cancha ante el Juárez FC, un rival que tampoco ha tenido un buen inicio en este Clausura 2026.

Pedro Caixinha, un viejo conocido del balompié mexicano, puede dar con la tecla y encaminar a sus Bravos a la zona de clasificación, más allá de que su plantel no sea de los mejores del campeonato, tiene el conocimiento para manejar a su grupo y sacarle el máximo provecho.

Esteban Solari, por su parte, se nota aún sin las tablas necesarias para hacer que sus Tuzos se conviertan en protagonistas y parece que navegarán por la media tabla sacando de vez en cuando los resultados.

Querétaro quiere romper mala racha

Los Gallos Blancos llegan con 2 puntos y todavía buscan su primera victoria del torneo, por lo que la localía será clave para intentar mejorar su posición en la tabla. León, ubicado en el puesto 13, también querrá conseguir puntos, pero la verdadera expectativa estará en que Querétaro rompa su mala racha y sume de a tres frente a su gente.

En la jornada anterior, Querétaro igualó 0-0 ante Pachuca, mientras que León perdió 1-2 frente a Tigres.