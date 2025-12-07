Toluca sueña con bicampeonato; primer finalista del Apertura

Con demasiado sufrimiento, el campeón del futbol mexicano consiguió clasificar a la final del Apertura 2025. Ahora, el monarca defenderá su corona y buscará el bicampeonato.

Como era de esperarse, Toluca y Monterrey protagonizaron un espectacular y cardiaco partido, digno de una semifinal.

Los Diablos Rojos derrotaron 3-2 a los Rayados en el Nemesio Diez y avanzaron a la última instancia, a pesar de que el marcador global quedó empatado (3-3).

Federico Pereira (18’) Paulinho (42’) y Helinho (50’) recuperaron la memoria goleadora del conjunto mexiquense en el momento más oportuno.

La escuadra escarlata se fue al descanso con una ventaja bastante importante en el global y con el estado anímico en lo más alto.

El haber roto su larga racha sin poder marcar le permitió crecer en confianza. Estaba a 45 minutos de disputar una nueva final, aunque todavía quedaba mucho tiempo por delante.

La Pandilla tenía la última palabra y no se iba a quedar atrás. Necesitaba reaccionar para meterse en el partido. Lo hizo y metió en aprietos al Toluca. Le hizo pagar cara su clasificación.

Sergio Ramos (57’) y Roberto de la Rosa (74’) devolvieron la ilusión a los Rayados. No iban a permitir que el Toluca les pasara por encima.

La extraordinaria actuación de Luis Cárdenas prolongó la incertidumbre hasta el último minuto. Con dos espectaculares, atajadas evitó la cuarta anotación escarlata. Con todavía 15 minutos por delante, Antonio Mohamed decidió cuidar el marcador; sus cambios fueron defensivos.

Para su fortuna, la estrategia le funcionó. El Turco volvió a demostrar que es un maestro de la pizarra. Los Rayados intentaron hasta el último minuto conseguir el gol que les permitiera avanzar a la final, pero ya era demasiado tarde.

El Toluca recuperó la contundencia y, con lo necesario, eliminó al Monterrey de la Liguilla.

Los Diablos Rojos están a 180 minutos de refrendar su título de campeón y de conseguir un histórico bicampeonato. Ya esperan a su siguiente víctima en el infierno.