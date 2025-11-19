Tomás Cañaveral conquista la Copa Revolución

El ajedrecista infantil Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, obtuvo el título de campeón en el Torneo Nacional e internacional XIII Copa Revolución, celebrado del 12 al 17 de noviembre en la Ciudad de México.

El pequeño campeón de los tableros, afiliado a la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas A. C., se quedó con el primer lugar de la categoría Absoluta Sub-09 de manera invicta, acumulando 6.5 unidades en sus siete partidas disputadas en sistema Suizo.

Superó por medio punto de diferencia al tapatío David Alfredo Sahagún Díaz, quien consiguió 6 unidades, en tanto que la tercera plaza fue para el capitalino Ángel Ramsés Peñaloza Camacho, quien culminó con 5 unidades.

Al respecto, es importante destacar que en esta categoría estuvieron en competencia un total de 16 jugadores, de los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Baja California, Jalisco y CDMX.

Como campeón del evento, Tomás Emmanuel se hizo acreedor a ser el representante oficial de México en el North American Youth Chesschampionship en el 2026, en sede y fecha por definir.