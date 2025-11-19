﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesLocal

Tomás Cañaveral conquista la Copa Revolución

Noviembre 19 del 2025
El atleta puso en alto el nombre de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas. Cortesía
El atleta puso en alto el nombre de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas. Cortesía

El ajedrecista infantil Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, obtuvo el título de campeón en el Torneo Nacional e internacional XIII Copa Revolución, celebrado del 12 al 17 de noviembre en la Ciudad de México.

El pequeño campeón de los tableros, afiliado a la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas A. C., se quedó con el primer lugar de la categoría Absoluta Sub-09 de manera invicta, acumulando 6.5 unidades en sus siete partidas disputadas en sistema Suizo.

Superó por medio punto de diferencia al tapatío David Alfredo Sahagún Díaz, quien consiguió 6 unidades, en tanto que la tercera plaza fue para el capitalino Ángel Ramsés Peñaloza Camacho, quien culminó con 5 unidades.

Al respecto, es importante destacar que en esta categoría estuvieron en competencia un total de 16 jugadores, de los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Baja California, Jalisco y CDMX.

Como campeón del evento, Tomás Emmanuel se hizo acreedor a ser el representante oficial de México en el North American Youth Chesschampionship en el 2026, en sede y fecha por definir.

﻿