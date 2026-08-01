Tomás Cañaveral destaca en Panamericano

El ajedrecista chiapaneco Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres concluyó en el lugar 14 de la modalidad de ritmo rápido del XXXVI Festival Panamericano de la Juventud Medellín 2026, competencia que reunió a 66 jugadores.

Después de nueve rondas, el pequeño maestro del tablero, originario del municipio de La Concordia, obtuvo la mejor posición entre los representantes mexicanos que participaron en esta modalidad, con un total de 5.5 puntos, en un torneo que congregó a algunos de los principales talentos jóvenes del Ajedrez en el continente americano.

“Logré posicionarme en el lugar 14 de 66 competidores, un resultado que me motiva a seguir esforzándome y creciendo en cada partida”, expresó el jugador perteneciente al Club Carlos Torre, tras finalizar su actuación.

El primer puesto fue para Santiago Agudelo Ramírez (Colombia) con 7.5 puntos; en segundo se ubicó Matías Lacruz Ramírez (Venezuela) con las mismas unidades, mientras que el tercero correspondió a Ali Iman Eidi (Canadá) con 7.

Los otros dos representantes mexicanos en la categoría U-10 fueron José Alberto Hernández y Pedro Miguel Salazar, quienes culminaron en 18° y 51° respectivamente.

Gran experiencia

El atleta infantil señaló que competir en un certamen de esta exigencia significó una oportunidad para adquirir experiencia y continuar su desarrollo deportivo.

“Cada experiencia en este torneo representa un gran aprendizaje, y competir a este nivel es un orgullo. Seguiré dando lo mejor de mí en cada movimiento, siempre buscando dejar en alto el nombre de México”, afirmó.

Cañaveral Cáceres también agradeció los mensajes, buenos deseos y muestras de apoyo recibidas durante la competencia, además de reconocer el trabajo de sus maestros por compartir sus conocimientos, acompañarlo con paciencia y contribuir a su formación dentro y fuera del tablero.