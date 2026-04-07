Tomás Cañaveral logra título en abierto mexicano

Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres conquistó el primer lugar en el LXXI Abierto Mexicano de Ajedrez, celebrado en la ciudad de Querétaro. El representante de Chiapas se consagró campeón nacional en la categoría sub-10, en la cual participaron 69 jugadores de diferentes partes de México.

Esto fue dado a conocer por el Club de Ajedrez Carlos Torre, que felicitó públicamente al prodigio chiapaneco del tablero, quien tuvo una fulgurante participación al ganar sus primeras cinco partidas, sumando al final 6 puntos para colocarse en primera posición, seguido en el segundo lugar por Jonathan Peralta Olvera (Tabasco) y en tercero por Luis Fernando García Juárez (Puebla), que también finalizaron con 6 unidades, pero por los criterios de desempate se ubicaron por debajo de Cañaveral Cáceres. Completando el Top 5 aparecieron Alexis Daniel Chapa Charles (Nuevo León) con 5.5 puntos y Dante Itzáe Guzmán Moreno (Jalisco) con 5.

Además, de llevarse la gloria en el certamen efectuado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Tomás Emmanuel también será el representante oficial por México para el próximo North American Youth Chess Championship 2027.