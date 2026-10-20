Tonalá, listo para Gran Copa del Sol

La cuenta regresiva está en marcha para la tercera edición de la Gran Copa del Sol El Desafío de un Campeón, torneo de Tae Kwon Do que se celebrará el sábado 24 de octubre en el hotel Andreus, ubicado en Playa del Sol, con la presencia de delegaciones del sureste mexicano.

La competencia reunirá a representantes de Oaxaca, Tabasco y Veracruz, además de escuelas provenientes de diferentes municipios de Chiapas, en una jornada que promete combates de buen nivel y participación en distintas categorías.

Juan Marcelino López Funez, director de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario de Tonalá y organizador del certamen, señaló que los preparativos se encuentran en su etapa final, con la logística y los reconocimientos listos para recibir a los participantes.

Uno de los atractivos será la presencia de deportistas con experiencia en escenarios nacionales e internacionales, lo que elevará la exigencia de los enfrentamientos y ofrecerá una oportunidad para medir el nivel de los talentos participantes.

El programa contempla las modalidades de motricidad, formas y combate. Para esta última se utilizarán petos convencionales, así como equipo electrónico de última generación para las cintas negras, recurso que permitirá desarrollar los enfrentamientos bajo condiciones tecnológicas especializadas.

La justa cuenta con el aval de la Asociación de Deporte Escolar y busca consolidarse como una cita relevante para las escuelas y los practicantes de esta disciplina en la región.

Con la premiación preparada y los últimos detalles por resolver, la organización espera una jornada que combine competencia, aprendizaje y convivencia entre atletas, entrenadores y familias. Los interesados en participar o conocer los detalles de la convocatoria pueden pedir información comunicándose al número 9661028853.

Así, Tonalá se prepara para recibir una nueva edición de la Gran Copa del Sol, con el objetivo de reunir a exponentes de distintos niveles y ofrecerles un escenario para demostrar su preparación sobre el tatami.