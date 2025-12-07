Tonalá vibra con el Estatal Clasificatorio

El camino rumbo a la fase regional del Voleibol de Sala comenzó con fuerza en Tonalá, donde cientos de jóvenes atletas se reunieron para disputar el Estatal Clasificatorio Conade 2026. El auditorio Aremi Fuentes Zavala recibió a sesenta y cinco conjuntos provenientes de catorce municipios, todos con el mismo objetivo: demostrar que el trabajo, la disciplina y la constancia pueden abrirles paso a escenarios más grandes.

El ambiente deportivo se encendió desde el desfile inicial. Equipos de Tapachula, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Ocozocoautla y otras regiones arribaron con plantillas llenas de talento emergente. La energía previa a los partidos reflejó el compromiso y los meses de preparación de cada conjunto para un clasificatorio que exige concentración, fortaleza mental y dominio técnico.

Uno de los momentos más simbólicos fue el juramento deportivo, encabezado por la seleccionada nacional Maia Villalpando, quien motivó a los jugadores a competir con entrega total. Su presencia sirvió como inspiración directa para las nuevas generaciones, que ven en ella un ejemplo del camino que buscan seguir.

Ya en la duela, el torneo mostró desde las primeras horas un nivel competitivo alto. Las categorías presentaron encuentros rápidos, series largas y bloqueos contundentes que levantaron al público de sus asientos. La potencia de los ataques, las defensas salvadas en zona baja y los servicios agresivos fueron constantes que marcaron la pauta en los primeros cruces del fin de semana.

Las delegaciones de mayor tradición comenzaron con paso firme, mientras que equipos debutantes sorprendieron por su disciplina táctica y su lectura del juego. Tonalá, anfitrión del evento, también presentó planteles decididos a aprovechar su localía y demostrar su crecimiento dentro del Voleibol estatal.

Más allá del resultado inmediato, este clasificatorio representa una vitrina determinante para el futuro del deporte chiapaneco. De aquí surgirán los conjuntos que avanzarán al regional, fase en la que el nivel se eleva y la exigencia táctica se vuelve fundamental. Para muchos jóvenes, este torneo es el punto de partida hacia una carrera prometedora dentro del Voleibol federado.