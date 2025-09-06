Tonalteca conquista la Copa Estatal

Con apenas 15 años, la ciclista tonalteca Tania Yaretzi Rojas Palomeque se coronó campeona en la Copa Estatal de Ciclismo de Montaña XCO 2025, luego de obtener el primer lugar en la quinta y última fecha de la competencia efectuada en la pista del equipo Leyendas Balam, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

La justa organizada por la Asociación Chiapaneca de Ciclismo reunió a los mejores pedalistas del estado, quienes dieron su máximo esfuerzo en un circuito que exigió potencia, técnica y resistencia. En este escenario, Tania demostró su gran nivel competitivo y el arduo trabajo de preparación que ha llevado junto a su escuadrón.

Representando a Ligres de Tonalá, la joven atleta se enfrentó a rivales de gran calidad, mostrando fortaleza y estrategia en cada tramo del recorrido. Desde el arranque de la justa tomó la delantera y supo mantenerla hasta la meta, consolidando así su victoria ante un nutrido público que reconoció su desempeño con aplausos y muestras de apoyo.

Resultado

Este triunfo no solo le otorgó el primer lugar de la fecha, sino que también le aseguró el campeonato estatal, confirmándola como una de las promesas más destacadas del Ciclismo de Montaña en Chiapas. La pista, conocida por sus subidas exigentes y descensos técnicos, representó un verdadero reto para todas las participantes, pero Tania logró superarlo gracias a su disciplina y su preparación constante.

Al concluir la competencia, la tonalteca expresó su emoción y su gratitud por esta victoria. Afirmó que este campeonato es una motivación para seguir trabajando duro y representar con orgullo a su municipio y a su equipo. “Es un deporte que requiere mucho esfuerzo, pero con pasión y dedicación se pueden alcanzar grandes metas”, comentó la joven campeona.

La ciclista continuará con su preparación de manera permanente, con el objetivo de participar en futuras competencias y seguir conquistando títulos que pongan en alto el nombre de Tonalá y del Ciclismo chiapaneco.

La joven ciclista tonalteca seguirá preparándose para nuevos retos deportivos en el estado. Cortesía