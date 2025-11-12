Tonalteca quiere ir a Juegos Panamericanos

La atleta Caridad del Carmen Ramos García, oriunda del municipio de Tonalá, multimedallista y bicampeona nacional en la disciplina de Judo de la categoría Sub 15, representará a México en el mes de diciembre en Lima, Perú en los Juegos Panamericano 2025 del 5 al 6 de diciembre.

La chiapaneca quien forma parte de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte (Conade) y del Instituto del Deporte del Estado (Indeporte), en la escuela de Judo Panda del municipio tonalteco, a cargo del Sensei Osmani Lopez Samada.

La atleta, que cuenta con más de 15 medallas desde sus inicios en la disciplina de Judo, es una de las favorita en este deporte, pues la judoca tiene un gran potencial para ser un gran representante para México, Chiapas y su tierra natal, Tonalá.

Por lo anterior y para poder llegar a los Juegos Panamericanos de Lima Perú, solicita el apoyo de las autoridades competentes, así como de la iniciativa privada y de su gente para poder cubrir los gastos del viaje y su estancia en ese país.

Con apenas 15 años de edad, Caridad del Carmen Ramos García tiene el sueño de ser una medallista olímpica y para eso se prepara día con día con el entrenador de alto rendimiento, Osmani Lopez Samada, en la escuela de Judo Panda ubicada en la Unidad Deportiva de Tonalá.