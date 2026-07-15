Top Brother Chiapas domina el tatami

La academia Top Brother Chiapas BJJ festejó su más reciente éxito: el título de la quinta edición del Torneo Chiapas Open de Jiu-Jitsu (Gi y No Gi), que se celebró recientemente en el gimnasio de usos múltiples del Instituto del Deporte (Indeporte) de esta capital.

Al respecto, es oportuno recordar que el certamen, convocado por la Asociación Chiapaneca de Jiu-Jitsu, reunió a 200 competidores de categorías infantil, juvenil y adultos, en ambas ramas, provenientes de 22 equipos los estados de Yucatán, Veracruz, Hidalgo y Tabasco, así como de diferentes municipios de Chiapas.

Gran satisfacción

En entrevista, el maestro Emilio Gómez Zambrano, entrenador y director general de Top Brother Chiapas, destacó que acudieron al torneo con una nómina de 16 atletas, 15 de los cuales consiguieron medallas en las modalidades de Gi y No Gi, sumando un total de 26 preseas.

En este sentido, resaltó que sus alumnos se prepararon a conciencia para este evento, entrenando incluso a doble sesión para su acondicionamiento físico y técnico.

Por esa razón considera que este logro es muy motivante para todos en la academia, pues es la primera vez que se erigen como campeones absolutos, lo que ayuda a mantener el compromiso de afinar detalles técnicos y mejorar para su próximo evento.

Para compartir la alegría por este éxito también se manifestaron Mía Cristiany Gutiérrez y Ricardo Burgos. La primera subrayó que lograr la medalla de oro en la modalidad Gi tiene un gran significado y la motiva a competir en eventos del más alto nivel Por su parte, Burgos dijo sentirse contento al haber conseguido el oro en No Gi y bronce en la modalidad de Gi, firmado un importante triunfo para la escuela.

Otros atletas que obtuvieron preseas fueron Bruno Esquinca (plata y bronce), Rodrigo Esquinca (plata), Freddy Gutiérrez (plata), Leo González Ocaña (2 oros), Rubén León (oro), María Ortiz (plata); Ricardo Silva (bronce), Oliverio Palacios Soto (2 oros), Andrés González Castro (oro) y Fernando Farrera (plata).