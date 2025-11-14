Top Brother cosecha medallas en Irlanda

Andrés Patricio González Castro y Rafael Aguilar Chanona, pusieron en alto el nombre de Chiapas y de México al convertirse en medallistas del European Kids IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2025, celebrado en el Sport Ireland National Indoor Arena.

Los atletas pertenecientes a Top Brother Chiapas BJJ, probaron su calidad en un certamen que reunió a mil competidores juveniles de países como Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, Noruega, Polonia, Brasil, Estados Unidos y México.

Andrés Patricio González Castro compitió en la categoría Teenagers Súper Heavy cinturón gris, en la que se impuso con técnica y determinación, superando a los mejores exponentes del continente para coronarse campeón internacional.

Por su parte, Rafael Aguilar Chanona brilló en la categoría Peewee cinturón gris, alcanzando la medalla de bronce tras intensos combates donde mostró valentía, estrategia y un deseo constante de superación.

Tras la participación de sus alumnos, el profesor Emilio Gómez Zambrano resaltó que estos éxitos son producto del esfuerzo diario que hacen en sus entrenamientos.

El director técnico de la academia Top Brother Chiapas BJJ, expresó su orgullo por estos logros históricos, los cuales también son gracias a el apoyo familiar y de una comunidad que cree en el poder transformador del deporte.

“Son los primeros atletas chiapanecos en competir en este evento y lograr medallas. Su entrega refleja la fuerza de nuestra academia y el respaldo de sus familias. Gracias por creer, por luchar y por representar a Chiapas con honor”, puntualizó Gómez Zambrano.