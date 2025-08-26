Top Brother domina el Chiapas Open BJJ 2025

La academia Top Brother se alzó como la máxima ganadora de la cuarta edición del Chiapas Open BJJ 2025, el cual se llevó a cabo con la participación de 85 atletas de diferentes clubes de la geografía estatal y del vecino estado de Tabasco, en las instalaciones del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez.

Este certamen fue promovido por la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu que preside Javier Ley Torres, quien agradeció la presencia de academias y escuelas de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores y Bochil, así como de Villahermosa.

Detalló que los clubes participantes fueron Javier Ley Jiu Jitsu Fighting & BJJ, Jiu Jitsu Canek JL, Top Brother, Black Jaguar Academy, Imperium Fight Club Fraylesca, Teco Fight Club, Tiger Gym, MR Academy y Garra Fight.

“El evento se efectuó en tiempo y forma en las instalaciones del Instituto del Deporte, participaron 85 atletas en las categorías infantiles hasta adultos dentro de las modalidades Gi y No Gi. Se cumplieron los objetivos y tuvimos la oportunidad de tener al entrenador de la selección nacional de Jiu Jitsu, Alan Ortiz”, resaltó el dirigente.

Los mejores clubes

En cuanto a los resultados del evento, mencionó que por el número de victorias, la escuela capitalina Top Brother se quedó con el primer lugar de la clasificación, mientras que Imperium Fight Club Fraylesca logró acomodarse como el segundo lugar, en tanto que la academia de Jiu Jitsu Brasileño Melvin Revilla, de Bruno Faneco, obtuvo la tercera posición.

Vale la pena destacar que se premió a los participantes con medallas de oro, plata y bronce, del primer al tercer lugar de cada categoría y rama.

Con buenos dividendos

Después de presenciar la jornada de combates, Ley Torres se mostró optimista en torneo al futuro del Jiu Jitsu Brasileño en Chiapas. “Vamos a seguir impulsando el Jiu Jitsu en Chiapas, hay un gran nivel, vamos seguir trabajando en todas las categorías, hay un gran trabajo detrás de cada atleta y entrenador para estar presentes en el Chiapas Open BJJ”, dijo.

Finalmente, hizo extensa la invitación a escuelas y academias a que se sumen a los trabajos de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu y la Federación de la especialidad y con ello fortalecer en unidad está disciplina.