Tormenta obliga a cancelar carrera en Monterrey

La fuerte tormenta que azotó este sábado a Monterrey obligó a cancelar la competencia de Nascar México Series, programada originalmente para las 20:30 horas del pasado sábado en el autódromo Monterrey.

Tras varias horas de espera, la dirección de carrera realizó cerca de las 23:00 horas un “warm up” de 15 minutos para evaluar las condiciones del trazado. Los pilotos posteriormente debían ingresar a pits para cambiar neumáticos y recargar combustible antes de tomar la salida.

Sin embargo, al concluir la prueba se determinó que un sector de la pista continuaba sin las condiciones necesarias para competir con seguridad. La acumulación de agua provocó filtraciones que, al mezclarse con los componentes químicos del asfalto, dejaron la superficie sumamente resbalosa.

Nascar Mexico Series informó que se cumplió con el procedimiento establecido en el reglamento antes de decretar la cancelación. La carrera pendiente será recuperada durante la fecha de octubre en Mérida, que ahora contará con doble competencia.

Jimmy Morales, presidente de Nascar Mexico Series, agradeció la comprensión de los aficionados y destacó que la decisión buscó proteger a los pilotos de la categoría estelar, Challenge Series y Trucks Series.