Tormentosa semana 5 sacude las posiciones

La Liga Uniflag de Tocho Bandera celebró la semana 5 de la Temporada 6 con una intensa programación que volvió a confirmar el nivel competitivo del torneo y que tuvo tintes dramáticos por algunos lapsos ante la fuerte lluvia.

El emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach fue testigo de marcadores cerrados, actuaciones dominantes y resultados que comienzan a tomar mayor peso conforme avanza la lucha por las primeras posiciones en las categorías open mixta, TNT mixta y TNT femenil.

Primeros “touchdowns”

En el Torneo Open Mixto, Balam tuvo una de las agendas más exigentes al disputar dos compromisos: primero protagonizó un cerrado empate 13-13 frente a Toros, y más tarde regresó al terreno de juego para imponerse por 26-20 a Thunders.

Por su parte, los Jaguares de la Unicach también tuvieron una actuación positiva al vencer por 21-13 a Power Puff, en un encuentro en el que consiguieron mantener la ventaja y sumar un resultado importante para sus aspiraciones de avanzar a la postemporada. Dream Team protagonizó una de las victorias más amplias del Open Mixto al superar por 33-14 a Bananamigos.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada fue el de Diablitos y Mustangs. El duelo fue cerrado, pero Diablitos terminó imponiéndose por 12-8 ante el actual campeón de la categoría, sumando un triunfo de peso ante uno de los protagonistas del torneo.

Mustangs domina en TNT Mixto

Mustangs tuvo doble actividad en el TNT Mixto y salió con saldo perfecto: primero derrotó por 22-14 a San Miguel y posteriormente logró una contundente victoria de 18-0 frente a MG Team.

Además, Dream Team también tuvo una presentación sobresaliente al vencer por 31-0 a los Jaguares de la Unicach.

Duelos cerrados femeniles

En el TNT Femenil, MG Team aprovechó sus oportunidades para superar por 15-6 a Jaguares de la Unicach, logrando un triunfo importante dentro de una categoría que mantiene una pelea constante por los primeros lugares.

El otro compromiso femenil tuvo mayor paridad, pues San Miguel Flag consiguió derrotar por cerrado 12-7 a Toros.