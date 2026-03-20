Torneo 50 Aniversario de Cuarto Poder

Torres, alfiles y peones surcarán el tablero en una fiesta deportiva con el Torneo de Ajedrez 50 Aniversario Cuarto Poder Tu Diario Vivir, a celebrarse el sábado 30 de mayo en el salón Chac Mool del Hotel Eco City de Tuxtla Gutiérrez.

El certamen cuenta con el aval de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac), organizado por la Liga de Ajedrez Tuchtlán, que dirige el doctor Edén López Martínez, quien fungirá como árbitro oficial.

Bases del torneo

De acuerdo con la convocatoria oficial, la categoría es libre y se usará el sistema de competencia suizo a seis rondas, basado en “rating”, con ritmo de juego de 10 minutos, más 2 segundos de incremento por jugador. Se considerarán los desempates técnicos de encuentro directo, Buchholz, Buchholz con cortes 1, Sonneborn-Berger, mayor número de victorias y victorias con negras.

En cuanto al reglamento, se aplicará el vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Los premios para los ganadores son los siguientes: mil 200 pesos al primer lugar, 800 al segundo, 600 al tercero, 500 al cuatro y 300 al quinto. Asimismo, se premiará al mejor jugador infantil, a la mejor femenil y al mejor senior (mayor de 60 años) con 500 pesos cada uno.

Las inscripciones son completamente gratuitas y pueden hacerse desde este momento comunicándose al teléfono 9612201963. Entre los puntos transitorios que marca la convocatoria destacan que los participantes deberán llevar su equipo (juego y reloj de Ajedrez); solo podrá cobrarse un premio por jugador; los gastos de transporte, estancia y alimentación correrán a cargo de cada participante, y queda prohibido fumar en el recinto.