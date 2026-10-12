Torneo Balam No Gi alista su próxima edición

Comenzó la cuenta regresiva rumbo a a la próxima celebración del Torneo Balam No Gi 2026 de Jiu Jitsu, el cual se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en sede por confirmar en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a los informes iniciales, contará con la participación de practicantes de diferentes edades y niveles de experiencia.

El evento es promovido por la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, que dirige el maestro Javier Ley Torres, quien ha promovido la realización de competencias de Grappling y otras modalidades de combate en la entidad.

En ediciones anteriores el Torneo Balam No Gi ha convocado a representantes de academias y escuelas especializadas de municipios como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula, Villaflores, Cintalapa y Ocozocoautla, entre otros, además de competidores procedentes de estados vecinos como Tabasco, Veracruz y Puebla.

El certamen contempla divisiones infantiles, juveniles y de adultos, bajo un reglamento de competencia que busca garantizar condiciones de seguridad y un desarrollo ordenado de los combates, en una jornada donde la técnica, la estrategia y el dominio del combate a ras de suelo serán determinantes para conseguir la victoria.

La modalidad No Gi se caracteriza por realizarse sin el tradicional uniforme o kimono de Jiu Jitsu, por lo que los competidores utilizan indumentaria deportiva ajustada y recurren a técnicas de control, derribos, inmovilizaciones y sumisiones, sin emplear agarres de la vestimenta.

De acuerdo con la convocatoria, los participantes que consigan colocarse en las tres primeras posiciones de sus respectivas divisiones recibirán medallas.

La convocatoria difundida estableció el 1 de noviembre como fecha límite para las inscripciones, mientras que los interesados en obtener información adicional sobre el programa de actividades, categorías y requisitos pueden comunicarse al número 961 213 4422.