Torneo de Clubes supera expectativas

Con la participación de más de 200 estudiantes, la primera edición del Torneo de Clubes 2023 superó las expectativas de los organizadores. El evento organizado por el Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux) se efectuó en el gimnasio de usos múltiples del parque del Oriente. Las escuelas más importantes de Karate del estado hicieron acto de presencia con la finalidad de que sus alumnos obtuvieran nuevos conocimientos y demostraran lo aprendido a lo largo de este año.

Los combates comenzaron desde muy temprano. Los atletas compitieron en las modalidades de kumite individual y por equipos. Árbitros preparados se encargaron de llevar el conteo de los puntajes de cada uno de los peleadores. Al final, sin importar el resultado, ambos contendientes fueron reconocidos, pues la idea principal era foguear a los inscritos.

Se contó con la participación de los dojos Indetux Karate, El Vergel, Fit and Go, Inner Force de San Fernando y Chicoasén, además de Academia Guzmán Karate. Cada uno de los representantes enfrentó a un adversario de la misma edad, para garantizar un duelo justo en todos los sentidos. Los alumnos sorprendieron por el nivel demostrado.

De igual forma, se llevó a cabo la ceremonia de clausura, en la que el director del Indetux, Jaime Natarén Pimentel, y la líder del proyecto, Zabdy Nayeli Alvarado, junto al sensei Sergio Cruz, brindaron unas palabras de aliento para los karatecas y agradecieron a los padres de familia, así como a los entrenadores de cada una de las escuelas por el esfuerzo realizado a lo largo de este año.

La aceptación del campeonato fue tanta que los maestros de los dojos esperan que se efectúe una segunda edición y se pueda invitar a más academias para que haya mucha más competencia y esto se convierta en una tradición de la disciplina en el estado de Chiapas.