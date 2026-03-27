Torneo del 50 Aniversario rompe récord

Ante la gran expectación generada desde que se emitió la convocatoria oficial, se ampliaron los registros para el Torneo de Ajedrez 50 Aniversario Cuarto Poder Tu Diario Vivir, que contará con récord de 60 participantes de alto nivel para la cita del sábado 30 de mayo en el salón Chac Mool del Hotel Eco City en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista en el estudio de TVO, el doctor Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y titular de la Liga de Ajedrez Tuchtlán, dio a conocer que se superaron todas las expectativas, cubriendo el cupo de 40 lugares disponibles en cinco días, razón por la cual se abrió lista de espera.

"El agradecimiento para ´Cuarto Poder´, para sus directivos, que pensaron en implementar el deporte ciencia como parte de los festejos por su 50 aniversario", comentó López Martínez tras confirmar que se aumentó la capacidad del torneo.

López Martínez recordó que entre las figuras confirmadas se encuentran la maestra nacional Karina Guillén Moreno, Moisés Flores, Valeria Torres, Maximiliano Burgos, Mauricio Mancilla y otros ajedrecistas de reconocida trayectoria, que garantizan que el certamen sea altamente competitivo.

Batallas en el tablero

El torneo será en categoría libre y aplicará el sistema de competencia suizo a seis rondas, basado en "rating", con ritmo de juego de 10 minutos, más 2 segundos de incremento por jugador.

"Esperamos jugadas muy precisas, que con un solo movimiento que hagas mal estás perdido", explicó el también árbitro de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac).

Finalmente, recordó que se premiará del primero al quinto lugar con mil 200, 800, 600, 500 y 300 pesos respectivamente, así como al mejor jugador infantil, a la mejor femenil y al mejor senior (mayor de 60 años), con 500 pesos cada uno.