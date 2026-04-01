Torneo del Jaguar será internacional

Continúa el conteo regresivo rumbo al Torneo del Jaguar 2.0, campeonato internacional de Powerlifting a celebrarse los días 18 y 19 de abril en el parque del Oriente, en Tuxtla Gutiérrez. Iris Herrera Álvarez, organizadora del certamen y representante de la Liga Mexicana de Powerlifting, visitó los estudios de TVO Cuarto Poder para dar detalles del desafío de fortaleza física y mental, el cual ya cuenta con 55 inscritos, de los estados de Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas e incluso de Guatemala.

En entrevista, indicó que este evento promovido por la Liga Chiapaneca de Powerlifting (LMP) contempla las divisiones raw y classic raw, que a su vez competirán en las modalidades de Powerlifting, Solo Bench y Deadlift.

Detalló que en la primera jornada, a celebrarse el sábado 18 de abril desde las 8 de la mañana, participarán las categorías subjunior (15-18 años), femenil y parapowerlifting, mientras que en la sesión del domingo 18 será el turno de los sectores junior (19 a 23 años), open (23 a 39 años) y master (40 y más).

La premiación consistirá en medallas a los tres primeros lugares de cada categoría y trofeos a los absolutos de cada división y al tanque (femenil y varonil). Además, al mejor puntaje de cada rama se le pagará la inscripción para el Meet of the Americas, certamen internacional a celebrarse en el mes de agosto en la Ciudad de México.

Los interesados en participar tienen hasta el próximo domingo para hacer su registro, y pueden pedir informes comisándose al teléfono 9611283138.