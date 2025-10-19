Torneo Héroes Bonampak, al rojo vivo

Con una soberbia actuación de Leonardo Hernández —autor de todos los goles de su equipo—, Brasil FC superó 8-4 a Justo Abogado FC, para situarse en la cima del Torneo de Futbol Rápido Héroes Bonampak, luego de siete fechas disputadas.

El cuadro brasileño llegó a cinco triunfos —a cambio de dos derrotas— para sumar 15 puntos y diferencia de +21 goles, mientras que los “licenciados” cargaron con su segundo descalabro de la campaña —por cambio tres triunfos y dos empates—, para quedarse en 11 unidades.

Otro cuadro en gran momento es el Peña FC, que venció por 6-3 a Impresos Tuxtla en la más reciente jornada, con destacada actuación de Ameth Vargas, autor de tres goles, en tanto que Pablo Peña firmó un doblete, y con una diana apareció Víctor Coto. Del lado del rival descontaron José Hernández, Francisco Toledo y Bryan Narváez.

Con este resultado, el equipo de la familia Peña también alcanzó los 15 puntos, pero es segundo de la tabla por la diferencia de goles (+14).

Por su parte, Ice Cars FC derrotó por 10-7 a Juventus en el partido más especular de la sesión. Del lado ganador, Orlando Martínez y Jaime Santiago se despacharon con sendos tripletes, mientras que Gustavo Gómez y Roberto Barrios anotaron dos dianas cada uno. Por la Juve brilló Josué Balcázar con cinco, en tanto que Uriel Pérez y Enrique Albores completaron la cuenta.

Otros resultados

Grillos FC se mostró en buena forma al superar con categórico marcador de 7-2 a Santa Cruz FC, con memorable actuación para Giovani Ramírez, quien anotó seis, y Frank Méndez redondeó la cuenta. Por su adversario, Víctor Velasco aportó los dos goles.

Además, Jaguares FC y DTS 2.0 FC empataron 1-1, aunque los primeros se llevaron un punto extra al ganar en penales (3-2). En el tiempo regular, Javier Barrientos marcó por los felinos, y por su rival lo hizo Víctor Durán.