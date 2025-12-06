Torneo Mixto llega a su etapa decisiva

Quedaron definidos los partidos de postemporada del Torneo Silver Mixto de la Liga Uniflag, tras una decisiva última jornada de la fase regular.

Entre los resultados más sobresalientes, MG Team venció 33-18 a Raptors, mientras que Toxic superó 27-12 a Tucanes Enlef. Por su parte, Águilas del IMSS derrotó por cerrado 18-17 a MG Team, en tanto que Power Puff se llevó la victoria 6-0 sobre DFT y en duelos igualmente cerrados, Unicach superó 15-14 a Raptors, y Mustangs White hizo lo propio con Diablitos al ganar 14-12.

Por su parte, Mustangs Black venció 36-0 a Raptors, y DFT cerró con autoridad al derrotar 42-0 a Amigajeros. Con estos encuentros, el Torneo Mixto concluyó oficialmente su temporada regular, dejando a los equipos listos para la etapa de “playoffs”.

Inician con los comodines

Este sábado marca el comienzo de la postemporada, en la que los equipos fueron divididos en Conferencia Alfa (del 1° al 6° lugar) y Conferencia Omega (del 7° al 12°).

En ambas conferencias, los clasificados en 1° y 2° puesto avanzan directamente a semifinales, mientras que los lugares inferiores disputarán los juegos de comodín, buscando su boleto a la siguiente ronda.

Para los partidos de Wildcard Conferencia Alfa (3° contra 6° y 4° frente al 5°), habrá una doble jornada a las 5 de la tarde, con los duelos de Diablitos ante Unicach MG Team contra Toxic. Los ganadores de estos encuentros avanzarán a semifinales, en la que ya esperan los dos mejores equipos de la tabla general de la Conferencia Alfa: Mustangs Black y Mustangs White.

En la Conferencia Omega, la directiva Uniflag precisó que por lo pronto únicamente se jugarán un partido de comodines —a las 4 de la tarde— entre Águilas del IMSS y Tucanes Enlef.