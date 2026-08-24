Torneo online reunirá a cientos de jugadores

Todo se encuentra listo para el inicio del Primer Campeonato de Ajedrez Online por la Reinserción Social de Chiapas, certamen que alcanzó una inscripción de 500 jugadores, cifra que superó ampliamente las expectativas de los organizadores.

Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), informó que inicialmente se contemplaba una participación de entre 200 y 250 competidores; sin embargo, la respuesta permitió duplicar esa estimación.

Desde el penal

Del total de inscritos, sobresale que 79 son reclusos de centros de reinserción social de Chiapas, quienes competirán junto con ajedrecistas de la sociedad en general en esta iniciativa impulsada como una herramienta de inclusión y desarrollo.

“Estamos muy contentos porque la respuesta ha sido monumental. Tenemos 500 jugadores inscritos, de los cuales 79 son personas privadas de su libertad”, destacó López Martínez.

De acuerdo con la información actualizada por la organización, el campeonato comenzará el lunes 31 de agosto y se disputará bajo el sistema suizo a 10 rondas, con dos partidas por día. La actividad concluirá el viernes 4 de septiembre, fecha en la que se conocerá al campeón de la primera edición.

El torneo es coordinado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo y el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), utilizando el deporte-ciencia como una alternativa para fortalecer valores como disciplina, concentración, autocontrol y toma de decisiones.