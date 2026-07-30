Torneo Santo Domingo reúne a los mejores

La ciudad de Comitán de Domínguez está lista para recibir una edición más del tradicional Torneo Santo Domingo de Guzmán, certamen que se celebrará los días 1 y 2 de agosto próximo en el lienzo charro del mismo nombre, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la Charrería en el estado de Chiapas y un referente dentro de las actividades de la Expo Feria Comitán.

La justa es organizada por la Asociación de Charros Montebello, A. C., bajo la coordinación de Carlos de Jesús Bermúdez Albores, PUA del estado de Chiapas, y contará con la presencia de nueve equipos provenientes de Chiapas y Tabasco, que buscarán quedarse con los máximos honores en un escenario que históricamente ha visto coronarse a grandes campeones.

Equipos

El torneo reunirá a seis equipos de la categoría AAA y tres de la categoría AA, ofreciendo un nivel competitivo de primer orden. En el sector AA se medirán Ganadería Fereducam, Fraylescana R5 y Rancho San Pedro, mientras que en la máxima categoría estará presente el campeón estatal de Tabasco, Cristo Rey, acompañado por Charros de Teapa; además del campeón estatal de Chiapas, Rancho El Refugio AFA, junto con Rancho San Rafael, Hacienda Santa Teresa y Rancho El Laurel, conformando una cartelera de gran atractivo para la afición.

El programa deportivo iniciará el sábado con tres charreadas. La primera, programada para las 12:00 horas, contará con la participación de Fraylescana R5, Ganadería Fereducam y Hacienda Santa Teresa. Posteriormente, a las 16:00 horas, entrarán en acción Rancho San Rafael, Cristo Rey y Rancho El Refugio AFA. La jornada concluirá a las 20:00 horas con Charros de Teapa, Rancho El Laurel y Rancho San Pedro.

Para el domingo 2 de agosto, el orden de competencia dependerá de las puntuaciones obtenidas durante la primera jornada. Las tres mejores escuadras se enfrentarán en la charreada estelar; después será el turno de los equipos ubicados del cuarto al sexto lugar, y cerrarán el programa los conjuntos clasificados del séptimo al noveno puesto. Al término de las acciones se llevará a cabo la ceremonia oficial de premiación y clausura.

Actividades

Además de la actividad deportiva, el público podrá disfrutar la presentación de las escaramuzas, la exhibición de un equipo charro infantil, música en vivo, venta de alimentos y bebidas, así como el ambiente completamente familiar que año con año distingue a esta celebración.

El lienzo charro Santo Domingo de Guzmán tiene una importante historia dentro de la Charrería chiapaneca. En años recientes ha sido escenario de destacados certámenes como la Copa Chiapas 2023, en la que Charros de Jericó y Rancho San Rafael se proclamaron campeones; en 2024 albergó exitosamente competencias de Caladero, Pialadero y Coleadero, mientras que en 2025 coronó a Rancho Cristo Negro y Murillo Ranch en distintas categorías.