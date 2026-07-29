Torres, alfiles y peones en Puerto Arista

Con el propósito de combinar la práctica del deporte ciencia con un mensaje de responsabilidad ecológica, se llevó a cabo el Torneo de Ajedrez por la Concientización de la Protección de las Tortugas Golfinas. El epicentro de las acciones fue la palapa Brisas del Mar, ubicada en la localidad turística de Puerto Arista, en el municipio de Tonalá.

Importante convocatoria

La competencia fue organizada por el Club de Ajedrez Infantil Chiapas, A. C., bajo la dirección del maestro José Carlos Morales Gómez, con la intención de llevar esta disciplina a más municipios y generar nuevos espacios de participación fuera de las sedes donde habitualmente se concentran los principales torneos estatales.

El encuentro tuvo el éxito esperado al reunir a 28 participantes, procedentes de Jiquipilas, Cintalapa, Arriaga, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, quienes compitieron en las categorías infantil y libre.

La convocatoria permitió congregar a jugadores de distintas edades y niveles de experiencia, además de fomentar la convivencia entre clubes y practicantes de diferentes regiones de Chiapas.

Acciones en la arena

El certamen se desarrolló a cuatro rondas mediante el sistema suizo y el ritmo de juego fue de 20 minutos por competidor. En la categoría infantil, Fabrizzio Escobar Fiallo mostró regularidad a lo largo de todas las partidas y consiguió el primer lugar. La segunda posición correspondió a Mauricio Cárdenas, mientras que Dixber Yassir de la Cruz completó el cuadro de premiación al ubicarse en tercero.

Dentro de la categoría libre, Esaú Gómez Barrios terminó como campeón invicto al sumar 3.5 puntos. Kevin Matías Herrera concluyó en el segundo puesto e Iker Daniel Ballinas se quedó con el tercero.

Mensaje ambiental

Además de la competencia, la actividad tuvo como objetivo llamar la atención sobre la importancia de proteger a la tortuga golfina, una especie que llega a las costas chiapanecas para cumplir su proceso de anidación.

El torneo buscó que jugadores, acompañantes y visitantes relacionaran el deporte con acciones de respeto, conservación y cuidado de los recursos naturales.

Por otra parte, el maestro José Carlos Morales Gómez, organizador del campeonato a través del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, explicó que una de las principales metas es activar diferentes zonas del estado para motivar a jugadores que todavía cuentan con pocas oportunidades de participar en eventos competitivos.

Finalmente, destacó que esta región del estado cuenta con las condiciones para albergar competencias de mayor nivel, especialmente mediante el trabajo coordinado con clubes de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan.