Tovar, con todo por la de cuadros

El piloto mexicano Santiago Tovar llega motivado al arranque de temporada de la Nascar México Series, luego de una pretemporada positiva y con el respaldo de su equipo, ANVI Motorsports.

“La verdad es que llegamos en gran momento. Estoy muy emocionado con todo lo que ha pasado esta pretemporada, con representar a Quaker State una temporada más”, afirmó en entrevista exclusiva para “Cuarto Poder”.

Escenario ideal

De cara a la fecha en Chiapas, una de sus plazas predilectas, el experimentado piloto espera capitalizar su capacidad al volante y revivir la gloria que ya obtuvo en el autódromo de Berriozábal en 2019.

“Creo que ha sido de las mejores carreras de mi vida; unos sentimientos increíbles”, recordó al tiempo que la del próximo domingo sea otra gran tarde para él y su escudería.

No obstante, dejó claro que el objetivo inicial será resistir en una pista demandante: “Es una pista muy complicada, donde terminar premia mucho, hay muchos contactos; por la temperatura también los coches fallan bastante. El primer paso va a ser terminar la carrera, después ya veremos cómo poder atacar y sumar la mayor cantidad de puntos”.

El piloto también resaltó el impacto de la afición y aseguró que “es increíble correr en Chiapas, la afición responde de muy buena forma, siempre ha sido un evento espectacular”. Y sobre la dificultad del circuito, fue contundente: “Creo que Chiapas tiene ese sabor especial porque la pista es muy complicada, es un desgaste increíble, es un reto darle la vuelta a tus rivales”.

El calor, gran desafío

En cuanto al clima, factor determinante en esta fecha, subrayó la preparación previa: “Me he preparado muy fuerte físicamente; creo que el tema cardiovascular va a ser muy importante”. Y añadió que “va a ser primordial tanto para el piloto como el coche mantenerse fríos, tanto físicamente como mentalmente. Creo que el primer paso es cuidar el coche, cuidar las temperaturas de los frenos, de llantas, de motor y ya con eso podemos estar hablando de una buena cantidad de puntos, de un Top 5”.

Tovar también habló de los cambios en la categoría, destacando el regreso del formato tipo Chase, una especie de liguilla donde los diez mejores pelean el título en las últimas fechas. Otro aspecto relevante es el cambio de llantas, que ha obligado a los equipos a trabajar intensamente.

Sobre su nuevo entorno, destacó: “Hemos trabajado mucho este año para estar con el equipo ANVI Motorsport. Ha sido un recibimiento increíble”.

Va por la gloria

Con casi tres décadas de experiencia, Tovar mantiene intacta su ambición. “Sí, han sido muchos años ya como piloto, pero la verdad es que me motiva y me emociona igual que la primera temporada”, aseguró.

Finalmente, dejó claro que para este año “el objetivo es ser campeón; primero calificar a los Playoffs y luego buscar el campeonato”.