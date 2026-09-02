Tovar conquista Chihuahua en Tractocamiones

Santiago Tovar consiguió una nueva victoria en la Temporada 2026 de los Tractocamiones al quedarse con el triunfo durante la sexta fecha de la Súper Copa Roshfrans, disputada en el autódromo Francisco Villa de Chihuahua.

El representante de Shell Rímula y Arabe Racing Team afrontó una carrera complicada sobre el trazado de 2,070 metros, luego de haber clasificado en la segunda posición.

Durante la competencia tuvo que administrar el rendimiento de su unidad debido a problemas de calentamiento en la parte final para poder llevarse la bandera a cuadros.

“Fue un fin de semana muy bueno. Estábamos bien, calificamos en segundo lugar a muy poco del líder”, explicó el piloto, quien destacó el intenso duelo sostenido durante la demandante prueba al volante de su gigante de acero.

Pese a las dificultades, logró mantenerse al frente y cruzar primero la meta, en tanto que el segundo puesto correspondió a Juan “El Árabe” Cantú, del equipo Compass Blue, mientras que la piloto Majo Rodríguez, de la escudería Sky Blue, completó el podio de los tractos.