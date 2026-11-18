“Se logró el objetivo, conseguimos este tetracampeonato y establecimos un récord en la categoría”, expresó Santiago Tovar tras conquistar su cuarto título de Tractocamiones de Súper Copa, en la final disputada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla.

El capitalino, al volante de la unidad número26 de Shell Rimula, aseguró el campeonato al finalizar segundo en una competencia de 15 vueltas, apenas 0.071 segundos detrás del ganador, Salvador de Alba.

“Fue una carrera bastante feroz. Arrancamos desde la primera posición y tuvimos una batalla muy cerrada con Salvador de Alba hasta el final”, explicó Tovar, quien había conseguido la “pole position”.

Una temporada de regularidad

El resultado confirmó una campaña en la que acumuló cinco triunfos y ocho podios en nueve fechas, estableciendo una nueva marca de triunfos en una misma temporada dentro de la categoría.

“Ha sido una temporada de mucho trabajo, exigencia y compromiso de todo el equipo. Las cinco victorias y los ocho podios son resultado de todo el esfuerzo que hay detrás de cada carrera”, señaló.

Tovar también destacó la relación deportiva que mantiene con Shell Rimula desde 2019, así como el respaldo de su familia, particularmente de su padre, a quien reconoció como su principal ingeniero.

Con cuatro campeonatos en su trayectoria, el piloto ya contempla su siguiente desafío: defender la corona y buscar el quinto título durante la temporada 2027. “Vamos a ir por el quinto campeonato en 2027, así que esta historia continúa”, concluyó.