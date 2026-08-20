Tovar conserva liderato con nuevo podio

Santiago Tovar transformó la “pole position” en un segundo lugar en la fecha de Tractocamiones de la Súper Copa, disputada en el autódromo Hermanos Rodríguez, resultado que le permitió mantenerse al frente del campeonato.

Al volante del tractocamión número 26 de Shell Rimula, Tovar arrancó desde la primera posición tras dominar la clasificación del viernes y lideró buena parte de una carrera de alta exigencia ante la afición del Speedfest.

En el cierre, una pérdida momentánea de potencia lo relegó hasta el cuarto puesto; sin embargo, el capitalino recuperó terreno en las últimas vueltas y cruzó la meta segundo, apenas 182 milésimas de segundo detrás del ganador.

“Lo importante es que seguimos de líderes del campeonato. Nos faltó muy poco para retomar el primer lugar, pero así son las carreras”, señaló Tovar, quien destacó el desempeño del equipo y la competitividad mostrada durante el fin de semana.

El segundo puesto le permitió sumar puntos importantes y prolongar una campaña marcada por la regularidad. Su siguiente desafío será el 29 de agosto en Chihuahua, sede de la sexta ronda de los gigantes de las pistas, en la que buscará defender la cima y volver a luchar por la victoria.