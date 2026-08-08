Tovar defenderá liderato en el Speedfest

La Temporada 2026 de Tractocamiones entra en fase decisiva y Santiago Tovar llegará como líder a la quinta fecha de la Súper Copa, el 15 de agosto en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El tricampeón del tractocamión marcado con el número 26, del equipo Shell Rimula, suma al momento un total de 360 puntos y buscará fortalecer su posición.

El trazado capitalino exigirá a Tovar al máximo, desde la gestión de frenadas, tracción y enfriamiento de su coloso, debido al peso de las unidades y a la altitud de la Ciudad de México.

Es por eso que el equipo trabaja arduamente en ajustar el balance del tractocamión para ganar estabilidad en las zonas más exigentes y favorecer los adelantamientos de Tovar en una carrera que promete ser de alta exigencia. “Llegamos como líderes gracias al gran trabajo de todo el equipo, pero sabemos que todavía queda mucho camino”, expresó Tovar.

Finalmente, el piloto recordó que el año pasado perdió la victoria por falta de combustible en la última vuelta, por lo que se alista para todo lo que puede suceder esta ocasión. “Venimos preparados, con un tractocamión competitivo y el objetivo claro de luchar por el triunfo”, sentenció.