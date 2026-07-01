Tovar suma puntos tras falla en Querétaro

La sexta fecha de Nascar México Series, disputada en el autódromo Ecocentro de Querétaro, representó una exigente prueba de resistencia mecánica y estrategia para Santiago Tovar y el equipo ANVI Motorsport, luego de que una falla técnica modificó por completo su desarrollo.

Al volante del auto 22 de Quaker State, Tovar arrancó desde la décimo octava posición, apostando por una conducción inteligente, administrando el ritmo y aprovechando cada oportunidad para avanzar dentro de un pelotón.

Conforme avanzaron las vueltas el auto comenzó a mostrar el potencial esperado por la escudería. Sin embargo, cuando la estrategia empezaba a rendir frutos una falla en la caja de velocidades obligó a Tovar a ingresar a pits alrededor de la vuelta 70.

Lejos de abandonar, mecánicos e ingenieros trabajaron contra reloj para devolver el auto a la pista, con un nuevo objetivo: completar la competencia, rescatar la mayor cantidad de puntos posible y obtener información útil para encarar la segunda mitad de la temporada.

“Triste porque se nos rompió la caja de velocidades. Desgraciadamente, son cosas que no podemos controlar. Traíamos muy buen ritmo, veníamos peleando las posiciones de adelante y, bueno, así son las carreras. Hay que darle vuelta a la hoja y enfocarnos en San Luis, que es una pista que nos trató muy bien la carrera pasada, y esperemos llevarnos la victoria”, expresó Tovar al finalizar la prueba.