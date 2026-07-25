Tovar va por la victoria en San Luis

Después del receso de verano, Santiago Tovar se prepara para afrontar una fecha clave de Nascar México Series, el próximo 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino.

El piloto del auto 22 Quaker State de ANVI Motorsport buscará sumar puntos importantes rumbo a The Chase y recuperar terreno en la clasificación. El óvalo de media milla exigirá precisión, tracción y una adecuada administración de los neumáticos.

El tráfico constante y los reducidos espacios para rebasar obligarán a mantener la concentración durante toda la competencia, además de cuidar el rendimiento del motor y los frenos ante las altas temperaturas.

Tovar llega con confianza después del ritmo mostrado en su anterior visita a San Luis Potosí, donde se mantuvo entre los pilotos más competitivos.

La información obtenida en aquella carrera servirá para ajustar la configuración del vehículo desde las prácticas. “Esperamos mantener esa gran velocidad y llevarnos la victoria que tanto hemos estado buscando”, expresó.

Un resultado positivo permitiría al capitalino acercarse a los primeros lugares y afrontar con mayor margen la recta final de la temporada, en la que cada punto será determinante para avanzar a la fase decisiva del campeonato.