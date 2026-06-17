Tovar va por una victoria clave en Querétaro

Santiago Tovar afrontará una de las fechas más importantes de la temporada 2026 de Nascar México Series, cuando este fin de semana se presente en el Ecocentro de Querétaro para disputar la sexta jornada del campeonato.

El piloto de ANVI Motorsport y Quaker State llega motivado tras su actuación en el Óvalo Aguascalientes México, donde logró una importante remontada para finalizar dentro del Top 5 de la categoría estelar. La cita queretana marcará el cierre de la primera mitad del calendario y podría ser determinante en la lucha por entrar con fuerza al formato The Chase. Al volante del auto 22, Tovar buscará aprovechar un trazado que históricamente se adapta a su estilo de manejo, con zonas de aceleración intensa, frenadas técnicas y cambios constantes de ritmo.

Difícil escenario

A diferencia de los óvalos de alta velocidad, el Ecocentro exige precisión, buena administración de neumáticos y una estrategia bien ejecutada durante toda la carrera. Por ello, el equipo ANVI Motorsport ha enfocado su preparación en encontrar el balance ideal entre agresividad, ritmo competitivo y cuidado mecánico.

El propio piloto capitalino reconoció que Querétaro representa una oportunidad ideal para recuperar terreno en el campeonato, después del buen resultado conseguido en Aguascalientes. Con la pelea por los puntos cada vez más cerrada, Tovar sabe que un triunfo podría significar mucho más que una bandera de cuadros: sería un impulso directo en sus aspiraciones por el título.

El auto 22 de Quaker State y ANVI Motorsport saldrá a la pista con la misión de pelear entre los protagonistas y dar un golpe importante en una etapa decisiva de Nascar México Series.