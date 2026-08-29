Tovar y Aguirre intensifican rivalidad

Santiago Tovar, representante de la escudería Shell Rimula, y Héctor Aguirre, piloto del equipo Compass Blue, llegarán a la sexta fecha de los Tractocamiones de la Súper Copa Roshfrans, separados por 40 puntos en la clasificación.

La competencia se efectuará este domingo 30 de agosto en el autódromo Francisco Villa de Chihuahua, con 400 unidades todavía disponibles en el campeonato y mucho en juego.

Panorama actual

Santiago Tovar encabeza la tabla con 460 puntos, seguido por Aguirre con 420. El líder llegará motivado después de ganar la fecha celebrada en el autódromo Hermanos Rodríguez, resultado que buscará repetir para ampliar su ventaja al frente del serial.

“Estamos a 40 puntos de Santiago y eso ya demuestra lo apretado que está todo. El nivel es muy alto y las carreras, con tanta igualdad, se convierten en un reto enorme”, señaló Aguirre, quien destacó el trabajo de su equipo de ingenieros y mecánicos.

Por su parte, Tovar apuntó que cada fecha representa una oportunidad de crecimiento y aseguró que llega enfocado a Chihuahua. “Este fin de semana volveremos a demostrar esfuerzo y la constancia en una categoría donde las diferencias son mínimas”, manifestó.

Con este panorama se presenta una de las carreras más atractivas de la temporada, con dos candidatos al título decididos a pelear por la bandera a cuadros.