Tradicional festejo en el Fundamat

Desde hace siete años, exjugadores, amigos y familiares del Futbol Americano celebran el surgimiento en Chiapas de este deporte con una carrera pedestre, en esta ocasión en la pista del parque Fundamat de la colonia El Retiro en Tuxtla Gutiérrez.

Por iniciativa del doctor Edmundo Villafuerte Maza, exjugador del equipo Buitres de Medicina —que por cierto también celebró 45 años de fundación—, más de 50 participantes en categoría libre se dieron cita para la carrera de 7 vueltas al circuito del parque, para contabilizar 4.9 kilómetros de recorrido.

No fue una actividad plenamente competitiva, pues tuvo como propósito el reunir a exjugadores, no solo de Buitres de Medicina, sino de otros clubes que marcaron la historia del Futbol Americano en Chiapas. Al cruzar la meta, las y los corredores recibieron una medalla conmemorativa y la playera alusiva al evento.

Por su parte, el doctor Edmundo Villafuerte Maza, quien organiza esta justa pedestre, agradeció la asistencia de sus compañeros exjugadores, que recordaron con mucha nostalgia aquellos años gloriosos del deporte de las tacleadas.