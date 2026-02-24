Tras la J7, así marcha la tabla general

El domingo se terminó la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, aunque no todos los partidos se jugaron, ya que el Querétaro contra FC Juárez tuvo que aplazarse por la ola de bloqueos y violencia ocasionada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

El final de la séptima fecha de la campaña llegó con la gran victoria de Pumas (2-0) sobre los Rayados de Monterrey en el estadio de Ciudad Universitaria. Con estos tres puntos, el cuadro de Efraín Juárez se mantiene invicto y se coloca en la tercera posición de la clasificación.

Cruz Azul y Chivas protagonizaron el duelo más emocionante de este fin de semana, en el que los celestes derrotaron 2-1 al cuadro rojiblanco. Esto significó cortarle la racha de seis triunfos al equipo de Guadalajara, que sigue como líder pese al descalabro.

América aprovechó su visita a Puebla para llenarle la canasta al cuadro de La Franja. Las Águilas vencieron por 0-4 a los camoteros, para así recuperar confianza y seguir conectando con su mejor versión. La gran noticia de este encuentro fue el debut goleador de Raphael Veiga.

Toluca, el otro invicto del torneo, encontró la victoria de 0-3 sobre el Necaxa con un doblete de Pualinho y uno más de Federico Pereira. Otro gran duelo fue el del Atlas frente al Atlético de San Luis, en el que los Zorros vinieron de atrás para firmar un 3-2 y seguir navegando en los puestos de Liguilla.

¿Cuándo y dónde ver la J8 del Clausura 2026?

La mitad de la temporada regular se acerca y los 18 equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla y poder clasificar a Liguilla. Cabe recordar, que este torneo no habrá “play-in”, solamente avanzarán los primeros ocho.

Actualmente, las Chivas son líderes en solitario del Futbol mexicano. A pesar de perder contra Cruz Azul el fin de semana pasado, el Rebaño se mantiene con 18 puntos, dos más que la Máquina.

En esta jornada 8 que se juega el fin de semana, hay partidos muy atractivos como los choques entre Toluca y Chivas, Monterrey y Cruz Azul, América y Tigres.