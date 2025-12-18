Trascendencia Charra se impone en AA

Con una destacada actuación en la final de la categoría AA, Trascendencia Charra se proclamó campeón del Torneo del 58 Aniversario de los Charros de Tuxtla 2025, evento que se desarrolló en el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, en Tuxtla Gutiérrez, y que llevó por nombre Amado Durán López.

El equipo ganador sumó un total de 243 puntos, cifra que le permitió quedarse con el primer puesto y cerrar de manera sólida su participación en esta tradicional justa charra, la cual reunió a escuadras representativas del estado y reafirmó la vigencia de la Charrería como deporte y expresión cultural.

El segundo lugar fue para Frailescana R5, que acumuló 155 unidades, mostrando constancia en cada una de las suertes presentadas, mientras que Dorados de la Selva concluyó en la tercera posición con 130 puntos, completando el podio de esta final dominical.

Las actividades del torneo se llevaron a cabo del 12 al 14 de diciembre, con jornadas intensas desde las primeras horas del día. Los conjuntos participantes ofrecieron un espectáculo de técnica, precisión y respeto por las tradiciones, en un ambiente familiar que caracterizó cada una de las charreadas.

Este certamen formó parte de la llamada Nueva Era de la Charrería y contó con el aval de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, además del respaldo institucional del gobierno del estado, fortaleciendo la organización y el desarrollo del evento.

La final celebrada el domingo 14 de diciembre puso el broche de oro a los festejos por el aniversario de los Charros de Tuxtla, consolidando este torneo como uno de los más representativos del calendario en la capital chiapaneca y reafirmando el compromiso de seguir impulsando esta disciplina.