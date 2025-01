Trejo, entre recuerdos y objetivos claros

Si bien la nostalgia de los éxitos obtenidos hace dos décadas lo invadió al volver a pisar a la cancha del estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, para José Luis Trejo lo más importante es el presente de Jaguares FC.

Es por ello que el exentrenador de clubes como Cruz Azul y Pachuca se centra en el primer objetivo a su llegada al banquillo felino: ganar este sábado frente a los Avispones de Chilpancingo, en la jornada 2 de la Liga Premier Serie A.

El veterano estratega habló para “Cuarto Poder” y reconoció, de entrada, guardar bonitos recuerdos de aquel histórico Jaguares que lideró desde el banquillo, con grandes figuras como el paraguayo Salvador Cabañas, que lo situaron como el mejor equipo del Clausura 2024.

“Son recuerdos muy grandes, pensar y recordar que aquí fue uno de los mayores éxitos que hubo en el Futbol, y sobre todo para Chiapas, y recordar, por ejemplo, que aquí llegó Cabañas, que fue su mejor época. De aquí se fue para América, de aquí salió triunfador. Una temporada en la que surgieron muchos jugadores también. Pero contento de regresar, y ayer que estuve en la cancha, te trae grandes recuerdos, la verdad”, compartió.

No es un paso atrás

Cuestionado sobre si venir a dirigir a la Liga Premier es un paso atrás en su carrera, el técnico fue tajante y aseguró que esta división es muy competitiva, por lo que está contento con esta oportunidad de ayudar al club.

“De ninguna manera, no tiene qué ver la liga, finalmente es Futbol y esta categoría no es nada fácil. Entonces, no es el hecho de menospreciar o decir que vengo a un Futbol diferente. Es competitiva la liga y hay que ganar. Hay que hacer las cosas bien y trabajar muy bien”, apuntó.

En este mismo sentido, expresó que la idea es llevar a este conjunto a los primeros planos, como en aquellos viejos tiempos en los que se ganó un lugar y un prestigio en el Futbol de México, siendo hasta hoy día añorado por muchos seguidores de la máxima división. “Eso es lo que queremos, que esto se convierta en un equipo así, que esté donde debe estar, y por eso hay que empezar y hay que hacerlo el sábado”, agregó.

Finalmente, Trejo Montoya coincidió en que la escuadra sigue teniendo una afición de primera, con la que espera reencontrarse el próximo sábado en las tribunas. “No he visto cosa igual, la verdad, y recordar aquellos partidos que tuvimos, la verdad es que ha sido impresionante”, puntualizó.