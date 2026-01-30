Trejo exige orden defensivo en Jaguares FC

El director técnico de Jaguares FC, Carlos Trejo, fue autocrítico al evaluar el desempeño de su equipo tras el reinicio de temporada, al señalar que uno de los principales pendientes está en el orden defensivo.

“Tenemos que mejorar mucho defensivamente. De repente nos desordenamos mucho y por eso nos llegan de esa manera”, afirmó, al tiempo que explicó que la desesperación por ir al balón provoca desajustes en los recorridos como les sucedió en sus dos últimos encuentros contra Inter Playa del Carmen y Montañeses FC, rivales con los que igualaron 3-3 y en ambos casos dejaron ir un punto extra en penales.

Trejo dejó en claro que la actitud del plantel no está en duda, pues se ve que dan todo durante las prácticas y los partidos. “Con la actitud de mis jugadores no tengo nada que hablar porque la verdad se matan. Se matan en los entrenamientos”, opinó.

No obstante, reconoció que en lo táctico aún falta mayor control del juego. El estratega también hizo énfasis en la necesidad de aprender a sufrir los momentos en los que el rival es mejor, pero con mayor disciplina táctica para no cometer errores, como los dos penales que concedieron en su último encuentro. “El equipo debe de aprender a sufrir, pero con más orden”, insistió, al señalar errores en los recorridos defensivos y en la toma de decisiones.

Sobre el balance general del inicio de la segunda vuelta, en la que suman un triunfo y dos empates, Trejo valoró que la escuadra siempre compite y pelea los resultados, aunque fue categórico también. “Para mí, mi balance ahorita es malo”, reconoció el estratega sin tapujos.

Finalmente, consideró que el receso en el calendario (tendrán descanso en la fecha 17 de este fin de semana) será clave para trabajar lo físico y lo defensivo. “La pausa nos viene muy bien”, sentenció el técnico, que tendrá muchos días para preparar a su plantel para su próximo encuentro, el 7 de febrero frente a Pioneros de Cancún.