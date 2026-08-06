Tres chiapanecas jugarán en la Liga MX Femenil

Chiapas volverá a tener presencia en la máxima categoría del Futbol mexicano con la participación de tres jugadoras en la Liga MX Femenil para el torneo Apertura 2026. Blanca Solís Rodas, Ximena Ríos Zárate y Joselyn Solís Díaz serán las representantes del estado con FC Juárez, Pumas y Cruz Azul respectivamente.

La futbolista con mayor experiencia es la tuxtleca Blanca Solís Rodas, de 30 años, quien disputará su novena temporada con Bravas de Juárez. La delantera, portadora del dorsal 23, conquistó previamente cuatro títulos con Tigres y debutó en la Liga MX Femenil en el Clausura 2017 frente a Chivas.

Por su parte, Ximena Ríos Zárate, también originaria de Tuxtla Gutiérrez, afrontará su cuarto torneo con Pumas. La defensora de 25 años, quien utiliza el número 5, cuenta con experiencia en América, Querétaro y Cruz Azul. Además, fue campeona con América en el Apertura 2018 y subcampeona del Mundial Sub-17 de Uruguay 2018 con la selección mexicana.

La representante más joven será Joselyn Solís Díaz, originaria de Arriaga, quien con apenas 18 años vivirá su primera campaña con Cruz Azul. La delantera, identificada con el dorsal 30, se formó en las fuerzas básicas de Puebla y ya ha sido convocada a las selecciones nacionales sub-17 y sub-20.

Con experiencia, juventud y talento, las tres jugadoras buscarán dejar en alto el nombre de Chiapas durante el Apertura 2026, consolidándose como referentes del Futbol femenil y ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas en el estado.