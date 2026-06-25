¡Tres de tres! Tiene México paso perfecto en fase

La Selección Mexicana con pase perfecto y provocó una nueva fiesta.

Con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, el Tri obtuvo su tercera victoria en esta Copa del Mundo tras vencer 3-0 a una Chequia que no ofreció nada en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Fue hasta la segunda parte cuando se abrió el marcador, luego de que Luis Romo ganó una pelota en una media cancha y habilitó la llegada por derecha de Chávez, quien por velocidad se quitó la barrida del defensor y con definió con clase ante la salida del meta Matej Kovár.

El tanto llegó en buen momento y prendió a la afición, que luego de una primera parte cerrada vivió uno que otro momento de angustia.

El 2-0 nació de un gran pase de Gilberto Mora, quien habilitó al lateral Jorge Sánchez, que en el suelo evitó el despeje del zaguero y le dejó a modo el esférico para la llegada de Quiñones, quien firmó su segundo tanto en el torneo.

La gente explotó al 77’ cuando llegó el ansiado cambio que le dio entrada a Guillermo Ochoa, quien así firmó su cuarta Copa del Mundo jugando, y sexta convocado.

Fidalgo sentenció el marcador con disparo cruzado de zurda al 90+3’, tras un pase de Roberto Alvarado.

Cumple Ochoa sueño de jugar el Mundial en casa

Al minuto 77 del juego, Guillermo Ochoa entró de cambio, cumpliendo así su cuarto Mundial jugando en su sexta convocatoria.

El grito “Ochoa, Ochoa” resonó en las gradas del Estadio Ciudad de México, cuando el Tricolor ya vencía 2-0 a Chequia en el tercer partido de la Fase de Grupos.

Memo dijo a la FIFA que se retirará tras la Copa del Mundo, pero por ahora goza de su última experiencia en donde mejores estampas ha entregado: el Mundial.

De alguna manera, el “Vasco” Javier Aguirre saldó su deuda con Paco Memo.