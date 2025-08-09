Tres duelos de la J4 se disputan hoy

Después un mal paso por la Leagues Cup, los equipos de la Liga MX regresan a concentrarse en la jornada 4 del certamen, como es el caso de las Águilas del América, que recibirá este sábado a los Gallos Blancos del Querétaro en Ciudad de los Deportes.

El último enfrentamiento de los dirigidos por Jardine fue ante el Necaxa, duelo que culminó con un empate de 1-1. Por su parte, Querétaro viene de jugar ante los Pumas de la UNAM, contra quienes cayeron por 0-2.

Hasta el momento el América ocupa el sexto lugar en la tabla general con 5 unidades, mientras que Querétaro se encuentra en el fondo del peldaño sin un solo punto.

Aún se desconoce el canal de transmisión del partido, el cual se jugará en punto de las 19:00 horas.

Segundo juego

Los cañoneros del Mazatlán reciben a los Xolos de Tijuana a las 21:00 horas. Los pupilos de Robert Dante Siboldi llegan a este encuentro tras despedirse de la Leagues Cup al perder por 2-0 ante el San Diego FC de Hirving Lozano, escuadra que también quedó fuera de la siguiente ronda del torneo entre la Liga MX y la MLS.

Cabe recordar que en la jornada 3 los morados cayeron de visitantes ante los Tuzos del Pachuca (1-0). Con cuatro unidades de nueve posibles, Mazatlán buscará llevarse los tres puntos y hacerse valer como local. Por otro lado, los fronterizos también suman 4 unidades en el Apertura 2025.

Los dirigidos por Sebastián Abreu también participaron en la Leagues Cup, pero el equipo no pudo trascender en el torneo y regresó con una eliminación.

Tercer partido

Atlas, que tuvo un papel lamentable en la Leagues Cup, ahora en su casa tiene la oportunidad de reivindicarse ante el invicto Pachuca, a las 21:05 horas de este sábado.

El estratega Gonzalo Pineda tiene muchos problemas en su defensa, si no ajusta pronto puede desengancharse pronto en la Liga y su permanencia en la dirección técnica de los Rojinegros se verá comprometida.

La otra cara de la moneda es el Pachuca: tres ganados en la competencia local y clasificado en la Leagues Cup. Jaime Lozano empieza a disipar las dudas que había en su nombramiento y parece dejar muy atrás el mal papel en el Mundial de Clubes.

Los Tuzos han marcado 7 goles y recibido apenas 2. Se muestran sólidos en la zona defensiva y con una delantera productiva. Pensar en una cuarta victoria no es ilógico, pero claro que sufrirán en el estadio Jalisco, pues los Zorros saldrán con el impulso de su afición y la necesidad de reivindicarse.