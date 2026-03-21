Tres duelos para este fin de semana

La Liga Municipal de Softbol de Tuxtla tiene todo preparado para vivir una intensa jornada este domingo 22, con tres encuentros que prometen espectáculo, competitividad y un gran ambiente familiar en el Parque Caña Hueca.

Desde temprana hora los equipos saltarán al diamante con la intención de sumar victorias importantes en una liga que continúa consolidándose como una de las más activas en la capital chiapaneca.

El primer enfrentamiento está programado a las 9:00 horas, cuando Halcones se mida con Petroleros en un duelo que abrirá las acciones y en el que ambos conjuntos buscarán imponer condiciones desde las primeras entradas.

Más tarde, a las 11:00 horas, será el turno de Reales frente a Cali Sport, partido que luce parejo por el estilo de juego de ambas novenas, caracterizadas por su dinamismo ofensivo y orden defensivo.

Para cerrar la jornada, a las 13:00 horas, Liliana Carnicería se enfrentará a MVP’s, en un choque que podría definir posiciones importantes dentro de la tabla, considerando el nivel competitivo de los dos equipos.

Además del atractivo deportivo, la organización invita a familias y aficionados a disfrutar un entorno seguro y recreativo, fomentando la convivencia y el impulso al Softbol local.

Con el respaldo de patrocinadores y autoridades deportivas, la liga continúa fortaleciendo su estructura, brindando espacios dignos para el desarrollo de los jugadores y consolidando el crecimiento de esta disciplina en Tuxtla Gutiérrez.

La invitación está abierta para que el público asista, apoye a su equipo favorito y sea parte de una jornada que promete emociones de principio a fin en el diamante.