Tres partidos se disputan este día

La actividad de la jornada 3 del Apertura 2026 comenzará este viernes con tres encuentros que prometen emociones antes de la pausa por la Leagues Cup. Pumas, Chivas y los Xolos de Tijuana buscarán consolidar su buen inicio de torneo, mientras que FC Juárez, Atlético de San Luis y Puebla intentarán sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea.

En la frontera, los Pumas visitarán a FC Juárez con el objetivo de ligar su segunda victoria consecutiva. El conjunto universitario llega motivado tras imponerse 2-1 al Toluca como visitante gracias a las anotaciones de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova, quienes aplicaron la “ley del ex”. Del otro lado, los Bravos aún no conocen la victoria y vienen de caer de forma agónica ante Chivas por un gol de Roberto “Piojo” Alvarado en tiempo de compensación, por lo que buscarán hacer valer su condición de local.

Otro de los partidos de la jornada enfrentará al Atlético de San Luis y a los Xolos de Tijuana. El cuadro potosino sigue en busca de su primer triunfo tras perder con Cruz Azul y empatar con Tigres, resultado que dejó satisfecho al técnico Diego Mejía, quien destacó la personalidad e identidad mostrada por su equipo, además del buen momento del juvenil Rafael Llorente.

En contraste, Tijuana llega como líder después de ganar sus dos primeros compromisos y con la intención de mantener el paso perfecto antes de afrontar la Leagues Cup. El técnico Sebastián Abreu dejó claro que su prioridad es seguir sumando victorias sin importar la forma, luego de un arranque que tiene a los fronterizos como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

La jornada también ofrecerá el duelo entre Puebla y Chivas en el estadio Cuauhtémoc. El Guadalajara consiguió su primer triunfo del torneo gracias al gol de último minuto del “Piojo” Alvarado frente a Juárez y ahora buscará confirmar su mejoría bajo el mando de Gabriel Milito. Además, el Rebaño contará con plantel completo tras no ceder a cuatro futbolistas para el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS.

Puebla, por su parte, intentará recuperarse de la derrota sufrida ante el campeón Cruz Azul. La Franja dejó buenas sensaciones pese al descalabro y confía en hacerse fuerte en casa para tomar revancha, especialmente después del contundente 5-0 que recibió de Chivas en el Clausura 2026. El defensor Juan Pablo Vargas aseguró que el equipo tiene confianza en seguir sumando y fortalecer su rendimiento.

Con estos tres compromisos se pondrá en marcha una fecha que puede provocar nuevos movimientos en la tabla del Apertura 2026. Pumas, Xolos y Chivas intentarán confirmar sus aspiraciones en el inicio del campeonato, mientras que Juárez, San Luis y Puebla buscarán dar un golpe de autoridad antes de concentrarse en los desafíos que les esperan en la Leagues Cup.