Tres pilotos pelean por liderato GTM Light

La lucha por el liderato de la GTM Light tendrá un episodio decisivo durante la Súper Copa Roshfrans-Speedfest, que se disputará los días 14 y 15 de agosto en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Rafael Villazón, Fercho Urquiza y César Jiménez son los principales aspirantes a ocupar la primera posición, al llegar separados por apenas 14.5 puntos a una fecha que contempla dos carreras y una importante cantidad de unidades en juego.

De acuerdo con la clasificación, Villazón encabeza el campeonato con 359 puntos y mantiene una ventaja de 11 sobre Urquiza, quien suma 348. Jiménez aparece en tercer puesto con 344.5, por lo que también conserva amplias posibilidades de escalar a lo más alto. El actual líder destacó el significado que representa triunfar en el Hermanos Rodríguez, escenario ligado a la historia de Pedro y Ricardo Rodríguez y reconocido por recibir algunas de las competencias más importantes del Automovilismo nacional e internacional.

“Ganar en el autódromo Hermanos Rodríguez es de gran relevancia, principalmente por el impacto emocional y de mercado que representa. Para los pilotos, triunfar en este recinto significa inscribir su nombre en el escenario donde compiten los máximos ídolos del Automovilismo mexicano”, expresó Villazón.

La batalla no se limita al trío puntero. Jerónimo de Yturbe y Javier Campos comparten el cuarto puesto con 310 unidades, mientras Christian Bravo y Pepe Stege se mantienen entre los primeros siete lugares. Con diferencias reducidas y dos carreras por delante, la cita capitalina podría marcar un punto de inflexión en la definición del campeonato.